Jovem Pan > Notícias > Mundo > Governo dos EUA afirma que acordos comerciais serão mantidos

Governo dos EUA afirma que acordos comerciais serão mantidos

Decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou parte das medidas de Donald Trump, que respondeu elevando tarifa global para 15%

  • Por Jovem Pan
  • 22/02/2026 14h30 - Atualizado em 22/02/2026 14h30
  • BlueSky
EFE/EPA/WILL OLIVER Casa Branca em Washington, no dia 9 de outubro de 2025 Na sexta-feira, a Suprema Corte dos EUA derrubou a maior parte das tarifas impostas por Trump.

O representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, declarou neste domingo (22) que Washington pretende manter seus acordos comerciais com União Europeia, China e outros países, apesar da decisão da Suprema Corte na sexta-feira sobre as tarifas.

“Estamos em negociações ativas com eles (nossos parceiros comerciais). Queremos que eles entendam que esses acordos serão benéficos. Pretendemos honrá-los. Esperamos que nossos parceiros os honrem”, disse ele na manhã deste domingo no programa “Face the Nation”, da CBS.

À ABC, ele esclareceu que a reunião planejada para abril entre o presidente americano, Donald Trump, e o presidente chinês, Xi Jinping, não tinha como objetivo tratar de “uma disputa comercial”.

“Trata-se de manter a estabilidade, garantir que eles cumpram sua parte do acordo e comprem produtos agrícolas americanos, Boeings e outros bens, e garantir que nos enviem os elementos de terras raras de que precisamos”, explicou. “Se houver áreas para novos acordos, nós as encontraremos”.

Na sexta-feira, a Suprema Corte dos EUA derrubou a maior parte das tarifas impostas por Trump.

Em resposta, o presidente aumentou no sábado a tarifa global do país de 10% para 15%, que entrará em vigor em 24 de fevereiro por um período de 150 dias, com isenções setoriais.

“É importante entender que, ao longo dos anos, o Congresso delegou enorme autoridade ao presidente em relação às tarifas”, argumentou Greer na CBS.

*AFP

Leia também

Homem armado é morto após invadir propriedade de Trump na Flórida

 

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >