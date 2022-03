Governo russo não descarta reunião entre Putin e Zelensky

Representante do governo russo disse que encontro só acontecerá se ambas as partes estiverem prontas para produzir resultados

SERGEI GUNEYEV / SPUTNIK / AFP Porta-voz da presidência russa não descartou possibilidade de Putin (foto) encontrar sua contraparte ucraniana



O governo da Rússia não descarta a possibilidade de uma reunião entre seu presidente, Vladimir Putin, e o mandatário da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Entretanto, de acordo com o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, o encontro só deve acontecer se as partes estiverem preparadas para produzir resultados. A declaração foi feita durante uma conversa com jornalistas realizada nesta sexta-feira, 11, e foi confirmada pela agência de notícias russa TASS. “Ninguém descarta a possibilidade de um encontro entre Putin e Zelensky. Em teoria, é realmente possível”, disse Peskov ao comentar as declarações de Ibrahim Kalin, porta-voz da presidência da Turquia, de que um encontro entre as duas partes pode ocorrer em breve. “Em primeiro lugar, as delegações e os ministros precisam fazer sua parte do trabalho para garantir que os presidentes não se reúnam apenas para o processo e uma conversa, mas façam uma reunião para alcançar resultados”, acrescentou o porta-voz do Kremlin. “A posição da Rússia não é segredo, foi formulada e trazida à atenção dos negociadores ucranianos. Estamos esperando para receber seus esclarecimentos”, concluiu Peskov.