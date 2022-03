Governo russo suspende exportações de grãos e açúcar

A proibição temporária para os países da União Econômica Eurasiática (EAEU) vale até 30 de junho

A Rússia anunciou nesta segunda-feira, 14, a suspensão de suas exportações de grãos e açúcar devido às sanções internacionais e para proteger o mercado interno. A proibição temporária das exportações de grãos para os países da União Econômica Eurasiática (EAEU) vale até 30 de junho, e a das exportações de açúcar bruto de cana para fora desse bloco ficará em vigor até 31 de agosto, de acordo com uma nota do serviço de imprensa do governo divulgada pela agência de notícias russa “Interfax”. A proibição de grãos aplica-se ao trigo e à mistura de trigo com centeio, além de ao próprio centeio, à cevada e ao milho. “A decisão foi tomada para proteger o mercado interno de alimentos das restrições externas”, diz o texto, referindo-se às sanções internacionais impostas por muitos países após a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro. O governo russo aponta que várias isenções estão planejadas para a exportação de açúcar e grãos. “Assim, o fornecimento desses produtos fora da Rússia será possível, inclusive para a prestação de assistência humanitária, bem como no âmbito do tráfego internacional”, acrescenta a nota. O governo russo não especificou a partir de qual data a proibição entrará em vigor, mas a “Interfax” disse que ela deve ser introduzida a partir desta terça-feira.

*Com informações da EFE