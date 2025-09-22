Governo Trump cancela vistos de 7 autoridades brasileiras

Medida, que atinge também familiares imediatos dos punidos, foi anunciada no mesmo dia em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a Nova York para abrir a Assembleia Geral da ONU

EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL Governo dos Estados Unidos, sob a presidência de Donald Trump, confirmou nesta segunda-feira (22) o cancelamento de vistos de entrada para um grupo de autoridades brasileiras



O governo dos Estados Unidos, sob a presidência de Donald Trump, confirmou nesta segunda-feira (22) o cancelamento de vistos de entrada para um grupo de autoridades brasileiras dos poderes Executivo e Judiciário. A medida, que atinge também familiares imediatos dos punidos, foi anunciada no mesmo dia em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a Nova York para abrir a Assembleia Geral da ONU.

Segundo o Departamento de Estado, a decisão faz parte de uma reação à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e tem como alvo o que Washington classificou como uma “rede-chave” de apoio ao ministro Alexandre de Moraes, relator da ação sobre a tentativa de golpe no Supremo Tribunal Federal (STF).

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Foram atingidos:

Jorge Messias, advogado-geral da União;

José Levi, ex-procurador da República;

Benedito Gonçalves, ministro do STJ e ex-corregedor eleitoral;

Airton Vieira, juiz auxiliar e assessor do STF;

Marco Antonio Martin Vargas, ex-assessor eleitoral de Moraes;

Rafael Henrique Janela Tamai Rocha, assessor judicial de Moraes;

Cristina Yukiko Kusahara Gomes, chefe de gabinete de Moraes no STF.

Além da restrição de vistos, o Tesouro dos EUA anunciou novas sanções financeiras contra Alexandre de Moraes, sua esposa, Viviane Barci, e negócios ligados à família, com base na Lei Magnitsky. Em resposta, o ministro Jorge Messias classificou a medida como uma “agressão injusta” e afirmou que seguirá exercendo suas funções “em nome e em favor do povo brasileiro”, reforçando o compromisso com a independência do sistema de Justiça. O governo Lula ainda não se manifestou oficialmente sobre os cancelamentos de vistos, mas reagiu às sanções financeiras impostas à família de Moraes.