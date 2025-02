Governo Trump exige relatórios de atividades de servidores federais e pode demitir quem não responder

Os e-mails foram direcionados a diversas agências federais e solicitavam que os servidores organizassem suas realizações em cinco tópicos; prazo para o envio é até as 23h59 de segunda-feira (24)

JIM LO SCALZO/EFE/EPA Ontem, Trump publicou em sua rede social, a Truth Social, que o Doge deveria ser mais agressivo em suas tentativas de cortar gastos



O governo do presidente dos Estados Unidos Donald Trump enviou uma comunicação a servidores federais, exigindo que eles apresentem um resumo de suas atividades da semana anterior até a noite de segunda-feira (24). A mensagem, que veio após Elon Musk, que está à frente do Departamento de Eficiência Governamental (Doge), ter publicado no X que não responder ao pedido de e-mail seria entendido como um pedido de demissão.

Ontem, Trump publicou em sua rede social, a Truth Social, que o Doge deveria ser mais agressivo em suas tentativas de cortar gastos e reformular a força de trabalho federal dos Estados Unidos, com 2,3 milhões de empregados.

Os e-mails foram direcionados a diversas agências federais e solicitavam que os servidores organizassem suas realizações em cinco tópicos, com a obrigação de incluir seus supervisores na cópia. O prazo estipulado para o envio das informações é até as 23h59 de segunda-feira, mas a legalidade da exigência e sua aplicação em relação a cargos confidenciais ainda não está clara.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O sindicato que representa os trabalhadores federais, AFGE, manifestou sua intenção de contestar qualquer demissão que considere ilegal, criticando a administração de Trump e a postura de Musk. A estratégia de redução rápida da força de trabalho federal tem gerado demissões caóticas, levantando preocupações sobre a continuidade de serviços essenciais e o impacto negativo nas economias locais.

Diante da situação, algumas agências orientaram seus funcionários a não responderem aos e-mails enquanto analisam a legitimidade das solicitações. Funcionários expressaram sua indignação, questionando a eficácia do novo processo de avaliação de desempenho e a forma como as demandas estão sendo conduzidas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carol Santos