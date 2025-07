Grand Canyon é evacuado devido a um incêndio florestal

‘Ontem à noite, a equipe do Grand Canyon evacuou com segurança aproximadamente 500 visitantes da Borda Norte devido ao incêndio’, informou o parque norte-americano na rede social X

Daniel Slim / AFP O Grand Canyon, uma garganta avermelhada escavada pelo rio Colorado, é um dos locais turísticos mais visitados dos Estados Unidos



Pelo menos 500 turistas foram evacuados de uma área do famoso Grand Canyon, no sudoeste dos Estados Unidos, devido a um incêndio florestal próximo que se espalhou rapidamente, anunciaram as autoridades americanas nesta sexta-feira (11). O incêndio White Sage, que começou na quinta-feira (10), devastou mais de 3.500 hectares de vegetação rasteira perto da Borda Norte do parque nacional e ainda esteve fora de controle ao meio-dia de sexta-feira.

“Ontem à noite, a equipe do Grand Canyon evacuou com segurança aproximadamente 500 visitantes da Borda Norte devido ao incêndio”, informou o parque na rede social X. “Todos os visitantes saíram de uma área, e os funcionários e residentes do parque permaneceram resguardados nas suas casas”, acrescentou.

O incêndio está queimando fora do Parque Nacional do Grand Canyon, mas está se aproximando de Jacob Lake, no Estado do Arizona, uma cidade conhecida como porta de entrada para a Borda Norte. Imagens fornecidas pelas autoridades mostram grandes colunas de fumaça subindo sobre o deserto de vegetação rasteira.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Evacuamos cerca de 40 pessoas, mas muitas mais já haviam deixado uma área antes de nossa chegada”, disse Jon Paxton, porta-voz do xerife do condado de Coconino, acrescentando que a maioria dos evacuados eram campistas. A Borda Sul do parque, área que atrai mais visitantes, continua acessível.

O Grand Canyon, uma garganta avermelhada escavada pelo rio Colorado, é um dos locais turísticos mais visitados dos Estados Unidos, com quase cinco milhões de visitantes por ano. Outro parque nacional do sudoeste do país, o Black Canyon of the Gunnison, no estado do Colorado, foi esvaziado completamente na quinta-feira devido a outro incêndio.

Este último, causado por um raio, já devastou mais de 600 hectares, alimentado por fortes ventos, vegetação muito seca e temperaturas muito altas. Também foi emitido um alerta de temperaturas extremas esta semana para o parque do Grand Canyon, com temperaturas esperadas que poderiam superar os 46°C à sombra em alguns lugares. Na terça-feira, um excursionista de 67 anos foi encontrado morto no parque. Enquanto correm as investigações, os primeiros elementos sugerem que sua morte estaria relacionada com o calor.

*Com informações da AFP

Publicado por Carolina Ferreira