Grande incêndio atinge arranha-céu em construção em Hong Kong

Incêndio começou pouco depois das 23h (12h de Brasília desta quinta-feira) não provocou vítimas e deixou duas pessoas levemente feridas, de acordo com o corpo de bombeiros

Peter PARKS/AFP Prédio ficou em chamas durante a madrugada de quinta para sexta em Hong Kong



Um arranha-céu em construção de 42 andares em construção pegou fogo na noite desta quinta-feira, 2, em Hong Kong, o que mobilizou um grande contingente de bombeiros que conseguiram controlar as chamas. Depois de horas de incêndio, o edifício apresentava muitos danos nesta sexta-feira, 3, enquanto funcionários do serviço de limpeza tentavam remover os escombros das ruas. As autoridades informaram que o incêndio no movimentado distrito comercial e turístico de Tsim Sha Tsui estava “em grande parte extinto” às 8h30 locais (21h30 de Brasília, na quinta-feira). O incêndio começou nove horas antes, pouco depois das 23h00 (12h de Brasília), e não provocou vítimas, apenas duas pessoas levemente feridas, de acordo com o Corpo de Bombeiros. A polícia informou que 170 pessoas que moram nas proximidades foram obrigadas a abandonar suas casas por precaução. As primeiras chamas foram detectadas nos andaimes superiores da construção e eram visíveis do porto. Uma hora mais tarde, o fogo se propagou para toda a construção, enquanto uma chuva de cinzas caía nos arredores. O prédio foi projetado para abrigar um hotel e o histórico Clube de Marinheiros, segundo o site do construtor, Grupo Empire.

*Com informações da AFP