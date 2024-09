Greta Thunberg é presa durante protesto contra Israel em Copenhague

A jovem fundadora do movimento climático Fridays for Future (FFF) vem demonstrando nos últimos meses seu apoio à causa palestina e sua oposição às ações de Israel após os ataques do Hamas em outubro do ano passado

Jan Kaare Ness / NTB / AFP) / Norway OUT hunberg usou o tradicional lenço palestino preto e branco em diversas manifestações recentes



A ativista ambiental sueca Greta Thunberg foi detida nesta quarta-feira (4) durante um protesto em Copenhague contra a guerra na Faixa de Gaza e a ocupação israelense dos territórios palestinos. O jornal “Ekstra Bladet” publicou uma foto em que Thunberg é vista algemada em frente a um edifício da Universidade de Copenhague, que estava ocupado por vários ativistas do grupo Estudantes Contra a Ocupação. “Esta manhã prendemos seis manifestantes que bloquearam brevemente a entrada dos edifícios da Universidade de Copenhague. Foram apresentadas acusações contra as seis pessoas por invasão. Ainda estamos no local, que agora está tranquilo”, disse a polícia da capital dinamarquesa em um comunicado.

O objetivo da ação foi protestar contra a colaboração desta instituição com universidades israelenses. “Eu e os Estudantes contra a Ocupação estamos em um edifício administrativo da Universidade de Copenhague”, escreveu Thunberg na sua conta na rede social Instagram, juntamente com um vídeo. A fundadora do movimento climático Fridays for Future (FFF) vem demonstrando nos últimos meses seu apoio à causa palestina e sua oposição às ações de Israel após os ataques do grupo terrorista Hamas em outubro do ano passado.

“Quando os especialistas da ONU instam o mundo a agir para impedir um genocídio, como seres humanos temos uma responsabilidade. Exigir o fim desta violência é uma questão de humanidade básica, convidamos todos os que puderem a fazê-lo. O silêncio é cúmplice. Não se pode ser neutro diante de um genocídio”, escreveu a jovem em um artigo em dezembro. Thunberg usou o tradicional lenço palestino preto e branco em diversas manifestações recentes, como a que percorreu as ruas de Malmö (Suécia), em maio, contra a participação de Israel no Festival da Canção Eurovision deste ano.

*Com informações da EFE

Publicado por Marcelo Bamonte