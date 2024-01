Greve de condutores de trens na Alemanha paralisa transporte ferroviário

Paralisação está prevista para durar até dia 12 de janeiro; sindicato entrou em disputa com a operadora estatal em relação a salários e jornadas de trabalho

Ina FASSBENDER / AFP Motoristas da operadora ferroviária alemã Deutsche Bahn (DB) sentam-se em uma locomotiva de um trem de mercadorias na estação ferroviária de carga em Hagen, oeste da Alemanha



Uma greve de três dias dos condutores de trens na Alemanha paralisou quase todo o transporte ferroviário no país. O sindicato entrou em disputa com a operadora estatal em relação a salários e jornadas de trabalho. Como resultado, as viagens de trem em todo o país foram interrompidas, deixando os passageiros e outros viajantes em busca de alternativas. A estatal Deutsche Bahn informou que apenas cerca de 20% dos trens de longa distância estavam em circulação, e muitos trens regionais e suburbanos, especialmente em Berlim, não estavam operando. A greve, que começou nesta quarta-feira, 10, está prevista para durar até as 18h do dia 12 de janeiro. Além disso, o movimento convocado pelo GDL nos trens de transporte de cargas TVE teve início na noite de terça-feira, 9. O sindicato tem uma série de reivindicações, incluindo a redução gradual da jornada de trabalho de 38 para 35 horas semanais, sem diminuição dos salários dos trabalhadores por turnos, a partir de 1º de janeiro de 2025. Além disso, eles exigem um aumento salarial de 420 euros em duas etapas, um aumento significativo nos subsídios e uma compensação para a inflação na forma de um bônus de 3 mil euros. A greve afetou tanto o transporte de passageiros quanto o transporte de carga.