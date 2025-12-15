Jovem Pan > Notícias > Mundo > Greve de funcionários fecha o Museu do Louvre nesta segunda-feira

Greve de funcionários fecha o Museu do Louvre nesta segunda-feira

Cerca de 400 trabalhadores votaram pela paralisação em protesto contra a falta de recursos e a deterioração das condições de trabalho no local

  • Por Jovem Pan
  • 15/12/2025 09h21
  • BlueSky
BLANCA CRUZ / AFP Funcionários do museu seguram uma faixa com os dizeres 'Museu do Louvre em greve' na entrada do Louvre Funcionários do museu seguram uma faixa com os dizeres 'Museu do Louvre em greve' na entrada do Louvre

O Louvre está fechado nesta segunda-feira (15) devido a uma convocação de greve dos sindicatos, que protestam contra as condições de trabalho no museu, o mais visitado do mundo. Na entrada do estabelecimento, perto da grande pirâmide de vidro, um cartaz informava: “A abertura do museu está adiada. Informaremos as condições de uma possível abertura o mais rápido possível”.

Pouco depois, os funcionários do Louvre votaram pela continuidade da greve para protestar contra as “condições de trabalho deterioradas” e os “recursos insuficientes” no museu. Quase 400 funcionários votaram “por unanimidade” a favor da greve, que poderá ser prorrogada, anunciaram os sindicatos CGT e CFDT.

“Visitar o Louvre se tornou uma verdadeira pista de obstáculos”, advertiram os sindicatos no anúncio da convocação da greve, em 8 de dezembro.

Os visitantes que já estavam com ingresso não esconderam a frustração. Pietra, uma brasileira de 27 anos que está em Paris com a família por quatro dias, disse que estava “muito decepcionada” com o fechamento, mas afirmou que tentaria retornar em algumas horas.

A direção do museu, procurada pela AFP, informou que estava contabilizando os funcionários que não aderiram à greve para tentar abrir o estabelecimento em algum momento do dia.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

O Louvre, que em 2024 recebeu quase nove milhões de visitantes, está no olho do furacão desde o roubo de 19 de outubro, quando quatro homens invadiram o local por uma janela e levaram, em poucos minutos, diversas joias da Coroa avaliadas em mais de US$ 100 milhões.

O estabelecimento também teve que fechar uma galeria em novembro devido à deterioração do edifício e sofreu, há algumas semanas, um vazamento de água que danificou centenas de obras da biblioteca de Antiguidades Egípcias.

*Com informações da AFP
Publicado por Nícolas Robert

Leia também

Polícia libera suspeito de ataque na Universidade Brown e admite que atirador segue foragido
Cineasta Rob Reiner e esposa são encontrados mortos em mansão na Califórnia
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >