Greve de garis deixa 10 mil toneladas de lixo acumuladas nas ruas de Paris

Classe protesta contra reforma da previdência promovida pelo governo de Emmanuel Macron; incineradores da capital francesa tiveram acesso bloqueado

Bertrand GUAY / AFP Greve começou há 12 dias e também incluiu o bloqueio dos incineradores da cidade, como forma de pressionar o governo a voltar atrás na mudança



A reforma da Previdência promovida pelo presidente da França, Emmanuel Macron, segue descontentando a população. Em protesto contra a medida, os garis anunciaram greve, o que causou o acumulo de lixo nas ruas do país. Em Paris, um dos maiores destinos turísticos do mundo, mais de 10 mil toneladas de lixo estão acumuladas nas ruas, informou a prefeitura. A nova estimativa mostra um aumento em relação ao início da semana, quando o total acumulado era de 7,6 mil toneladas. A nova parcial foi divulgada depois que o ministro do Interior, Gérald Darmanin, afirmou que as requisições de grevistas estavam funcionando. “A partir de hoje, a partir desta manhã, esta requisição funciona e permite que este lixo seja recolhido”, disse ele na rede RTL A greve começou há 12 dias e também incluiu o bloqueio dos incineradores da cidade, como forma de pressionar o governo a voltar atrás na mudança. Na quinta-feira, 16, 310 pessoas foram presas durante protestos contra a reforma da previdência e sua implantação polêmica.

*Com informações da AFP