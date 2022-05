Grife francesa lança tênis rasgado, com aspecto sujo e grifado por R$ 10 mil

Modelos mule e cano alto estão à venda nas cores vermelho, preto e branco

Divulgação Modelos mule e cano alto foram desenhados por Demna Gvsalia



Quem não tem no guarda-roupa um tênis surrado? Que passou por muitas histórias? Agora ele virou moda. A Balenciaga, grife francesa, lançou nesta segunda-feira, 09, o Paris Sneaker, um tênis rasgado e com aparência suja, além de grifado, por valores exorbitantes. A versão mule custa US$ 495 (aproximadamente R$ 2,6 mil) e a versão de cano alto custa US$ 1,8 (R$ 10 mil). Os calçados são desenhados por Demna Gvsalia e estão disponíveis nas cores vermelho, preto e branco. O lançamento deu o que falar nas redes sociais e até rendeu uma brincadeira do Rock in Rio, que disse lançar tendências desde 1985 com o calçado pós-festival cheio de lama. A marca tem investido em lançamentos polêmicos, entre eles peças rasgadas, botas com separação para os dedos, crocs de plataforma e ‘sacolas retornáveis’, sempre a preços elevados.