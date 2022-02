Grupo Anonymous declara guerra cibernética à Rússia

Entidade afirmou que derrubou site do Ministério da Defesa russo após invasão à Ucrânia

Tolga Akmen / AFP Pessoas protestam em Londres contra a invasão da Rússia à Ucrânia



O grupo hacker Anonymous declarou guerra cibernética à Rússia após o país avançar sobre o território ucraniano na quinta-feira, 25. Em uma postagem no Twitter, a organização afirmou que está “oficialmente” em uma guerra virtual contra o governo de Vladimir Putin. Em outra postagem nesta sexta-feira, 25, o grupo afirmou que derrubou o site do Ministério de Defesa da Rússia. Horas antes, o Anonymous postou que havia promovido um ataque hacker à TV estatal russa, RT News.

As tropas da Rússia continuaram avançando nas últimas horas e já tomaram uma série de posições ao redor de Kiev. O governo da Ucrânia acusou Moscou de ter atingido a capital com mísseis, o que foi negado pelos militares. Segundo a emissora russa RIA, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, convidou Putin, para negociações. Mais cedo, o porta-voz do governo russo, Dmitri Peskov, disse que o presidente está disposto a enviar uma delegação para Minsk, capital de sua aliada Bielorrússia, que faz fronteira tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia, para negociações de guerra.