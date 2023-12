Grupo com 47 brasileiros deixa a Faixa de Gaza e deve embarcar para Brasília neste domingo

Operação Voltando em Paz já realizou 11 voos com destino ao Brasil, trazendo 1.524 passageiros da zona de conflito no Oriente Médio

Divulgação/GOVBR Alguns dos integrantes do grupo de repatriados e funcionários da embaixada brasileira no Egito



Um novo grupo de brasileiros e parentes palestinos foi resgatado na Faixa de Gaza e já chegou à fronteira com o Egito. Eles estão na imigração, aguardando os trâmites burocráticos para a obtenção dos vistos de entrada. De acordo com informações do Itamaraty, o grupo é composto por 47 pessoas e tem previsão de retorno ao Brasil neste domingo, 10. São 27 crianças e adolescentes, 16 mulheres (duas idosas) e quatro homens adultos, incluindo 11 binacionais brasileiro-palestinos e 36 palestinos. A aeronave da FAB (Força Aérea Brasileira) responsável por repatriar o grupo decolou às 5h08 deste sábado. O voo com destino à Base Aérea de Brasília será direto e tem duração estimada de 15 horas.

Cerca de 30 brasileiros ainda permanecem em Gaza, com a representação brasileira na Cisjordânia monitorando e prestando assistência. “Eles estão nas cidades de Gaza e Rafah e nos campos de refugiados de Nuseirat e Maghazi. A representação continuará monitorando a situação e prestando toda a assistência possível”, afirmou o embaixador Alessandro Candeas, da representação brasileira na Cisjordânia. O grupo de 47 foi recepcionado pela equipe da embaixada brasileira no Egito, viajando por cerca de seis horas até o Cairo. Após descanso, alimentação e avaliações médicas, o voo de retorno está previsto para decolar neste domingo em direção ao Brasil.

Em 14 de novembro, o último avião com repatriados chegou ao Brasil, trazendo 32 pessoas que deixaram a Faixa de Gaza, incluindo brasileiros, palestinos com residência no país e seus parentes. A operação de repatriação, chamada de Voltando em Paz, já realizou 11 voos com destino ao Brasil, trazendo 1.524 passageiros de Israel, Cisjordânia e Gaza. A iniciativa teve início um dia após o ataque do grupo terrorista Hamas a Israel, ocorrido em 7 de outubro, com o cadastramento de brasileiros pela embaixada em Tel Aviv. O Ministério das Relações Exteriores, por meio do Escritório de Representação em Ramallah, na Cisjordânia, identificou 102 brasileiros e seus familiares próximos interessados em serem repatriados a partir da Faixa de Gaza. No entanto, nem todos receberam autorização de Israel para deixar a região. A solicitação para a saída deste novo grupo da Faixa de Gaza, através de Rafah, no sul do território, em direção ao Egito, foi feita em novembro.