Grupo de jornalistas testa positivo para Covid-19 após evento com Joe Biden

Evento dos correspondentes da Casa Branca teve milhares de participantes no último fim de semana

Reuters Jantar dos correspondentes da Casa Branca aconteceu no final de semana



Funcionários da CNN, ABC News, NBC News, CBS News e do The Washington Post testaram positivo para a Covid-19 depois de um grande evento de correspondentes da Casa Branca no último sábado, dia 30. Na ocasião o comediante Trevor Noah, que participou como apresentador, brincou que estava no “evento de superdisseminação mais distinto do país”. A Associação dos Correspondentes da Casa Branca pediu que os participantes fizessem testes antígenos nas 24 horas anteriores ao jantar e enviassem o resultado por meio de uma foto em aplicativo. O principal conselheiro do presidente Joe Biden para as questões da pandemia, Dr. Anthony Fauci, decidiu não participar do jantar. No início de abril, o jantar de Gridiron resultou em 20% dos convidados contaminados. Recentemente, a cidade de Nova York tem passado por uma nova onda de contaminações.