Grupo paramilitar diz que tomou base em Rostov ‘sem um único tiro’

Membros do chamado ‘Grupo Wagner’ disseram ter tido o apoio da população; Vladimir Putin prometeu punição a traidores

EFE/EPA/STRINGER Grupo paramilitar já tomou o controle de Rostov, cidade ao sul da Rússia



O líder do grupo paramilitar Wagner, Yevgueni Prigozhin, disse que a base militar do Exército da Rússia em Rostov, no sul do país, foi tomada sem o disparo de nenhum tiro. Em comunicado, Prigozhin disse que o prédio sede da base foi tomado e que as tropas do grupo tiveram o apoio da população local. “Por que o país nos apoia? Porque estamos realizando uma marcha por justiça. […] Entramos em Rostov e, sem um único tiro, tomamos o prédio da sede”, afirmou o líder do grupo. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, classificou o ato do grupo Wagner como “traição” e prometeu punição para os responsáveis pela rebelião. No entanto, Putin admitiu que a situação em Rostov é “difícil”. As autoridades locais recomendaram que a população fique em casa.

*Com informações do AFP