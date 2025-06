Grupo terrorista reivindica atentado suicida em igreja de Damasco

Saraya Ansar al-Sunna afirmou em um comunicado divulgado no Telegram que um de seus membros foi responsável pelo ataque na Síria, após ‘uma provocação’, sem dar mais detalhes

EFE/EPA/MOHAMMED AL RIFAI As autoridades islamistas da Síria, que chegaram ao poder após a queda do presidente Bashar al-Assad em dezembro, culparam o EI pelo ataque



Um grupo extremista terrorista sunita relativamente desconhecido reivindicou nesta terça-feira (24) a responsabilidade pelo ataque suicida de domingo em uma igreja na capital síria, Damasco, apesar de as autoridades terem atribuído o ataque ao grupo Estado Islâmico (EI). O ataque deixou 25 mortos e dezenas de feridos entre a comunidade cristã síria e outras minorias. Em um comunicado divulgado no Telegram, o grupo Saraya Ansar al-Sunna afirmou que um de seus membros “explodiu a igreja de Santo Elias no distrito de Dwelaa, em Damasco”, após “uma provocação”, sem mais detalhes.

As autoridades islamistas da Síria, que chegaram ao poder após a queda do presidente Bashar al-Assad em dezembro, culparam o EI pelo ataque e anunciaram várias prisões. Mas em sua declaração, o grupo Saraya Ansar al-Sunna, cujo canal no Telegram tem apenas algumas centenas de assinantes, rejeitou a versão como “falsa e fabricada”. O ataque de domingo ocorre em meio à violência sectária na Síria, marcada por massacres de membros da comunidade alauíta, à qual Assad pertencia, e confrontos com combatentes drusos.

