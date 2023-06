Destroços do submarino desaparecido são encontrados em área próxima ao Titanic

Órgão norte-americano enviou sondas que realizam buscas em alta profundidade; materiais serão analisados

A Guarda Costeira dos Estados Unidos informou na tarde desta quinta-feira, 22, que destroços foram encontrados na região de buscas pelo submarino Titan, que realizou uma expedição ao Titanic nos últimos dias. Conforme a BBC, há partes do Titan entre os destroços localizados. A informação ainda não foi confirmada oficialmente. Sondas enviadas para altas profundidades encontraram os destroços na região. “Uma área com destroços foi descoberta dentro da área de busca por um veículo não tripulado perto do Titanic. Especialistas do comando unificado estão avaliando as informações”, informou o comando Nordeste da Guarda Costeira – coordenadora das operações. A sonda foi enviada de um navio militar canadense chamado Horizon Artic. Além do equipamento, outros dois robôs que realizam monitoramento nas profundezas do Oceano Atlântico vigiam o perímetro de buscas, de cerca de 20 mil metros quadrados. Atualmente, os destroços do Titanic estão localizados a 3.800 metros abaixo do mar. No início da semana, as Forças Armadas do Canadá enviaram um avião que registrou ruídos parecidos com batidas na mesma região de buscas em que os destroços foram encontrados. No entanto, o encontro dos materiais ocorrem cinco horas após o prazo estimado de duração do oxigênio no submarino. A estimativa realizada pela Guarda Costeira no último domingo, 18, afirmava que o oxigênio acabaria na manhã desta quinta-feira, 22. Por este motivo, as equipes de busca – formadas por militares, navios, aviões e sondas dos Estados Unidos, do Canadá e da França.