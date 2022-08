Guarda suíço desmaia na frente do papa Francisco durante tradicional audiência

Porta-voz do Vaticano informou que o homem passa bem e que ele sofreu uma ‘queda de pressão arterial’

Vincenzo PINTO / AFP Pessoas atendem a um guarda suíço que se deita no chão depois de desmaiar durante a audiência geral semanal do Papa



Um guarda suíço desmaiou diante do papa Francisco nesta quarta-feira, 17, durante a tradicional audiência geral na sala Paulo VI do Vaticano. O episódio durou cerca de vinte segundos e o homem foi imediatamente auxiliado pelas pessoas ao seu redor, que o ajudaram a se levantar. Após cerca de dois minutos, o tempo que levou para recobrar a consciência, o guarda foi escoltado para fora da sala Paulo VI. O porta-voz do Vaticano disse que a causa do desmaio está associada a “uma queda da pressão arterial”, mas acrescentou que o guarda “está bem agora”. Ao fim da audiência, o papa Francisco foi falar com um membro da Guarda Suíça, o que não costuma fazer naturalmente. Para muitos observadores, o famoso uniforme utilizado pelos membros da guarda – com listras azuis, amarelas e vermelhas, uma gola plissada de tecido branco brilhante e um capacete de metal leve com penas de avestruz – pode não ser adequado para o calor do verão, apesar de o vasto salão do Vaticano ter ar condicionado. A Guarda Suíça é um dos corpos militares que, apesar de sua aparência peculiar, leva muito a sério sua missão, pois se dedica exclusivamente a proteger o papa. É o menor exército do mundo e também o mais antigo, com mais de 500 anos de história. Diante do ocorrido, rumores na imprensa local indicam que o papa Francisco tenha oferecido uma cadeira e algo para comer ao guarda suíço encarregado de sua proteção noturna em seu apartamento na residência Santa Marta, no Vaticano. As rígidas regras do órgão histórico surpreenderam o papa latino-americano, que convidou o jovem capitão perplexo a descansar depois de descobrir que havia passado a noite inteira em pé. Como o guarda recusou, argumentando que as regras o impediam, Francisco disse: “Eu sou o papa e peço-lhe que se sente”, e depois ofereceu pão e presunto.

*Com informações da AFP