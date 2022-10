Guepardos voltam à Índia após 70 anos de extinção

Desde 1952 os animais deixaram de habitar a região por causa da caça e a perda de habitat, e são os únicos que desapareceram desde a independência do país

Pixabay/Alessandro Lannocca Guepardos estavam extintos na Índia desde 1952



Após 70 anos de extinção, os guepardos voltaram para a Índia, graça a um contestado projeto de reintroduzir os animais no país sul-asiático, informou a agência de notícias Associated Press. Oito felinos da Namíbia foram levados para a cidade de Gwalior, no norte do país, e transferidos para um parque nacional no coração da Índia, onde os cientistas esperam que os animais voltem a vagar. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, está ansioso com o projeto. “Quando os guepardos voltarem a correr, as passagens serão restauradas, a biodiversidade aumentará e o ecoturismo terá impulso”, declarou. Com a importação de guepardos da África, os indianos esperam que a volta dos animais ajude nos esforços para conservar as pastagens ameaçadas e amplamente negligenciadas. Os guepardos estavam extintos na Índia desde 1952 devido à caça e à perda de habitat e são os únicos animais que desapareceram do país desde a independência.

No mundo, existem menos de 7 mil guepardos no mundo e eles habitam menos de 9% da sua área original. Esse encolhimento do habitat tem relação com o aumento da população humana e as mudanças climáticas. Especialistas consideram que as pastagens e florestas da Índia podem gerar lares apropriados para os animais e o que ajudaria a salvar os guepardos da extinção. “Precisamos criar lugares permanentes para elas na Terra”, disse Laurie Marker, do Cheetad Conservation Fund. Os animais levados para Índia vão ficar em quarentena e serem observado durante um mês para garantir que não estão levando pragas para o país, depois eles vão ser soltos para se acostumarem com o novo ambiente, entretanto, vão estar equipadas com uma coleira de rastreamento, mas, na maioria das vezes vão estar por conta própria. A reserva onde elas vão ficar tem espaço para abrigar 21 guepardos, segundo os cientistas.