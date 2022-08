‘Guerra de tomates’ leva cerca de 20 mil pessoas às ruas da Espanha

Após dois anos paralisado por causa da pandemia de Covid-19, evento ‘La Tomatina’ voltou a acontecer; 130 toneladas do alimento foram utilizadas na batalha

JOSE JORDAN / AFP Folião coberto de polpa de tomate está em uma rua inundada de tomate esmagado durante o festival anual "Tomatina" na cidade oriental de Bunol



Após dois anos sem ser realizada por causa da pandemia de Covid-19, a tradicional guerra da tomate, denominado “La Tomatina”, voltou a acontecer na Espanha nesta quarta-feira, 31. Segundo os organizadores, cerca de 20 mil pessoas foram às ruas do país para participar do festival. De acordo com a agência Associated Press, caminhões levaram 130 toneladas de tomates para serem utilizados no “campo de batalha”. Quem quis participar do evento precisou desembolsar uma quantia de 12 euros (R$ 60 reais na cotação atual) por uma hora de luta e, ao final, tinha direito a um banho de mangueira. Para evitar lesões, os participantes precisam utilizar óculos de natação para proteger os olhos. “Tomatina” se inspira em uma luta de comida entre crianças que aconteceu em 1945. Desde 1980, o evento ganhou a atenção da mídia e se transformou em um espetáculo internacional, o que levou a atrair pessoas de todos os países. ele é realizado sempre na última quarta-feira de agosto. Neste ano, o festival comemorou seu 75º aniversário e 20 anos desdes que a Espanha transformou-o em atração turística.