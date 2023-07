‘Guerra está voltando à Rússia’, diz Zelensky após ataque frustrado a Moscou

Drones foram lançados contra Moscou e região da Crimeia neste domingo

Alexander NEMENOV / AFP Prédios foram danificados por tentativa de ataque com drones em Moscou



A Rússia evitou ataques de drones ucranianos na madrugada deste domingo, 30, na capital, Moscou, e na região da Crimeia, anexada pelo país desde 2014. A Ucrânia confirmou a autoria dos ataques e o presidente, Volodymyr Zelensky, disse que “a guerra está voltando à Rússia” e que seu país está ficando mais forte no conflito. “A guerra está voltando gradualmente ao território da Rússia, aos seus centros simbólicos e bases militares, e este é um processo inevitável, natural e absolutamente justo”, declarou o dirigente ucraniano, em visita a Ivano-Frankivsk, no oeste do país. Os drones danificaram dois prédios de escritórios em Moscou, mas não houve registro de vítimas. O aeroporto internacional da capital russa foi brevemente fechado devido ao ataque. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, três drones foram os responsáveis pelo ataque em Moscou. Um deles foi derrubado e os outros dois foram “neutralizados por guerra eletrônica”.