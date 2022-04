Guerra na Ucrânia já matou pelo menos 1.766 civis, afirma ONU

Organização acredita que número oficial pode ser ainda maior, já que há muitos casos de subnotificação, principalmente nas cidades ocupadas pelos russos

Daniel SLIM / AFP Sede da ONU em Nova York



A guerra da Rússia na Ucrânia já matou pelo menos 1.766 civis desde o início do conflito até o último dia 8, afirma o escritório do Alto Comissariado da Organização das Nações Unidas (ONU) em Direitos Humanos (ACNUDH). O total de feridos é de 4.149. De acordo com os dados, os mortos eram 452 homens, 284 mulheres, 43 meninos e 27 meninas morreram, enquanto o sexo de 69 crianças e 891 adultos ainda é desconhecido. Apesar disso, a organização acredita que o número pode conter subnotificações e, por isso, ser ainda pior. “O ACNUDH acredita que os números reais são consideravelmente maiores, pois o recebimento de informações de alguns locais onde ocorreram intensas hostilidades foi adiado e muitos relatórios ainda estão pendentes de confirmação”, diz o documento da ONU.

*Com informações da agência de noticias ucraniana Interfax