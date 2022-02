Guerra na Ucrânia: Milhares tentam atravessar fronteira com a Polônia; veja vídeos

Em vídeos enviados para a Jovem Pan é possível ver intenso movimento de famílias tentando cruzar a fronteira com o país vizinho

Arquivo Pessoal/ Roberto Szymanski Muitas famílias chegaram à fronteira com a Polônia e tentam deixar o território ucraniano



A escalada de ataques russos e o cerco à capital Kiev fez com que milhares de ucranianos e pessoas que vivem ou estão no país deixassem as grandes cidades e buscassem as fronteiras com os países vizinhos. A fuga em massa dos grandes centros provocou grandes congestionamentos nas estradas e dificultou ainda mais a vida de quem tenta escapar dos confrontos entre Rússia e Ucrânia. A situação provocou grandes aglomerações nas fronteiras com os países localizados a oeste da Ucrânia, como Hungria, Romênia e Polônia. O treinador de futebol Roberto Szymanski, que vive na Polônia e em Lviv a trabalho, enviou à Jovem Pan uma série de vídeos que mostram milhares tentando atravessar a fronteira polonesa. Os registros forma feitos durante a madrugada e o começo da manhã desta quinta-feira, 25, no horário local. Em um dos vídeos, Roberto destaca a alta presença de crianças tentando deixar o país acompanhadas de seus pais.

Confira os registros: