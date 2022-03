‘Guerra só pode ser encerrada por meio de uma conversa direta com Vladimir Putin’, diz Zelensky

Presidente ucraniano disse estar pronto para negociações e compromissos mas ressaltou que o outro lado também precisa ceder

PRU / AFP Volodymyr Zelensky disse que objetivo em qualquer diálogo é colocar um fim à guerra com a Rússia



Em entrevista ao jornal alemão Bild, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que a guerra só pode ser encerrada por meio de um diálogo com Vladimir Putin. “Esta é a única saída para esta situação”, declarou. Zelensky disse estar pronto para realizar negociações e assumir compromissos, contudo, é necessário que Putin também esteja preparado para assumir responsabilidades. “Estou pronto para tomar certas medidas para acabar com a guerra. Mas eles não podem ser uma traição às pessoas”, disse e informou que o seu “objetivo em qualquer diálogo é colocar um fim à guerra com a Rússia”. Quando questionado sobre estar preparado para reconhecer a independência de Donetsk e Luhansk e da Crimeia, Zelensky disse que a questão não está no que ele pode se comprometer e falou que ainda é muito cedo para falar em detalhes. “Não houve contato entre os presidentes e só podemos acabar com esta guerra através de uma conversas direta”, ressaltou.