Guinness elege cão de 30 anos como o mais velho do mundo

O cão português Bobi, de 30 anos, é o mais velho já registrado no mundo. O Guinness World Records anunciou o título ao cão, que quebrou o recorde de Spike, cachorro australiano que era considerado mais longevo até então. De acordo com os registros, Bobi nasceu em 1992 e tem 30 anos e 266 dias em 1º de fevereiro deste ano. O animal, que desbancou o pastor australiano bluey (1910-1939), é um rafeiro do alentejo de raça pura. Essa é uma raça de cão guarda de gado. Para se ter ideia, a expectativa de vida da raça é de 12 a 14 anos, ou seja, Bobi vive, até o momento, o dobro da expectativa. Em toda sua vida, o cão passou com a família Costa em uma aldeia em Leiria, em Portugal. “A idade de Bobi também foi verificada pelo SIAC, um banco de dados de animais de estimação autorizado pelo governo português e administrado pelo Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários”, diz a publicação do Guinnes World Records. De acordo com o dono do cão, Leonel Costa, até agora o cachorro enfrenta com problemas de visão. Costa comenta que Bobi esbarra em objetos ao caminhar. O cão mais velho de todos os tempos vai completar 31 anos em maio.