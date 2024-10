Guterres diz que ataque israelense contra missão da ONU no Líbano viola lei internacional

Oficial comentou que, em seus anos como secretário-geral da organização, nunca viu tanta ‘morte e destruição’ como a da guerra na Faixa de Gaza

REUTERS/Brendan McDermid A guerra agora se espalhou para o Líbano, onde Israel intensificou seus bombardeios



O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse nesta sexta-feira (11) que o ataque realizado por Israel na quinta-feira contra a missão da ONU (Finul) no sul do Líbano, que deixou dois capacetes azuis indonésios feridos, é “uma violação do direito internacional humanitário”. “Condeno o fato de que houve disparos contra as instalações da ONU, no qual dois capacetes azuis foram feridos, o que é uma violação do direito internacional humanitário”, afirmou Guterres em entrevista coletiva em Vientiane, no Laos, onde participa da reunião da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean).

Os dois capacetes azuis ficaram levemente feridos na quinta-feira quando caíram de uma torre de vigia na sede da Força Interina das Nações Unidas no Líbano em Naqoura, no sul do Líbano, que foi derrubada pelas Forças de Defesa Israelenses. De acordo com a “Agência Nacional de Notícias” libanesa (ANN) , mais dois membros da força de paz cingaleses foram feridos nesta sexta-feira em outro ataque atribuído a Israel em outra torre da Finul, no que seria o quarto fogo israelense contra tropas da ONU no Líbano. Guterres comentou que, em seus anos como secretário-geral da ONU, nunca viu tanta “morte e destruição” como na guerra na Faixa de Gaza, com uma escalada e regionalização do conflito que está se tornando “uma ameaça à paz e à segurança globais”.

“Peço encarecidamente às partes envolvidas que exerçam o máximo de contenção, pois não podemos permitir uma conflagração global na região que terá um sério impacto negativo sobre a situação política e econômica do mundo”, enfatizou o chefe da ONU. Em vista de sua indicação para o Prêmio Nobel da Paz, Guterres enfatizou que o único prêmio que ele busca é a certeza de que está cumprindo seu dever. A segunda-feira marcou o primeiro aniversário do ataque do grupo islâmico palestino Hamas a Israel, que resultou em cerca de 1.200 pessoas mortas e 251 sequestradas, e ao qual Israel respondeu com uma ofensiva militar em Gaza que já matou mais de 42.000 pessoas. A guerra agora se espalhou para o Líbano, onde Israel intensificou seus bombardeios na tentativa de enfraquecer o grupo xiita Hezbollah, que é ligado ao Irã e ao Hamas.

*Com informações da EFE

Publicado por Marcelo Bamonte