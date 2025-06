Guterres vê ‘guinada perigosa’ no Oriente Médio e pede fim de ‘círculo de represálias’

Durante reunião de emergência do Conselho de Segurança, secretário-geral da ONU afirmou que as pessoas da região ‘não podem suportar outro ciclo de destruição’

Bryan R. Smith/AFP O secretário-geral da ONU, António Guterres, observa durante reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas neste domingo (22)



O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou neste domingo (22) para o risco de um novo ciclo de destruição e retaliações no Oriente Médio, após os ataques dos Estados Unidos contra o Irã. Segundo ele, a ofensiva representa uma “guinada perigosa” na região. “Condeno qualquer escalada militar no Oriente Médio. As pessoas da região não podem suportar outro ciclo de destruição. E, no entanto, agora corremos o risco de cair em um círculo de represália após represália”, afirmou Guterres, durante uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU.

O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, também expressou preocupação com o risco de ampliação do conflito e pediu “máxima moderação”. Para ele, ainda há uma “janela de oportunidade para retomar o diálogo e a diplomacia”. Caso contrário, advertiu, “a violência pode atingir níveis impensáveis e o regime global de não proliferação nuclear corre o risco de colapsar”.

Grossi afirmou que os bombardeios causaram danos visíveis nas instalações de Fordow, principal centro de enriquecimento de urânio a 60% no Irã, o que indica o uso de munições perfurantes pelos EUA. No entanto, segundo ele, ainda não é possível avaliar a extensão dos danos subterrâneos. “Ataques armados contra instalações nucleares jamais deveriam ocorrer”, reforçou, destacando os riscos de contaminação radioativa.

*Com informações da AFP

Publicado por Felipe Cerqueira