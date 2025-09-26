Jovem Pan > Notícias > Mundo > Há espaço para bom entendimento entre Brasil e EUA sobre tarifas, diz Alckmin

Há espaço para bom entendimento entre Brasil e EUA sobre tarifas, diz Alckmin

Vice-presidente afirma que gestos de Trump e Lula foram ‘passo importante’ e que agora novos passos serão tomados para ‘avançar mais e fazer um ganha-ganha, como deve ser o comércio exterior’

  • Por Jovem Pan
  • 26/09/2025 16h06
Cadu Gomes/VPR Vice Presidente Geraldo Alckmin durante Cerimônia de Inauguração do novo Hangar no Centro de Manutenção da LATAM, em São Carlos Vice Presidente Geraldo Alckmin durante Cerimônia de Inauguração do novo Hangar no Centro de Manutenção da LATAM, em São Carlos

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, vê espaço para um bom entendimento entre o Brasil e os Estados Unidos em relação às tarifas. Em meio aos acenos recentes entre os dois governos, afirmou que a postura brasileira sempre foi de diálogo e negociação. “Gestos de Trump e Lula foram passo importante. Vamos dar agora novos passos para avançar mais e fazer um ganha-ganha, como deve ser o comércio exterior”, disse Alckmin.

O vice-presidente complementou dizendo que o Brasil não é um problema para os Estados Unidos, mas sim, uma solução. “Temos mais de 200 anos de amizade e parceria entre os dois países”, afirmou, reforçando ainda o superávit comercial para os EUA.

Alckmin disse ainda que a meta do governo é trabalhar no bom entendimento com os EUA. “Vamos trabalhar para reduzir a tarifa média e, ao mesmo tempo, excluir o máximo de produtos que a gente puder do tarifaço.”

Em relação ao papel de empresários nas negociações, ele foi sucinto. Disse apenas que o “empresariado americano e brasileiro atuaram junto aos governos” nessa pauta. Como exemplo, citou a Câmara Americana de Comércio.

Alckmin falou à imprensa após a inauguração de um novo hangar localizado no centro de manutenção da Latam em São Carlos (SP). A estrutura é especializada na manutenção pesada de aeronaves Boeing 787 Dreamliner. Com R$ 40 milhões em investimentos, trata-se do maior aporte da companhia em seu complexo no interior paulista em dez anos.

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Nícolas Robert

Comentários

