‘Há progresso nas negociações com a Ucrânia’, afirma ministro das Relações Exteriores da Rússia

Durante visita à Índia, Sergey Lavrov disse que os avanços foram sobre o status de neutralidade da Ucrânia, incluindo uma reaproximação de posições sobre a situação nas regiões de Donbass

SERGEI ILNITSKY / POOL / AFP Sergey Lavrov diz que guerra nuclear está na mente do Ocidente e não da Rússia



Negociadores russos e ucranianos se reuniram mais uma vez nesta sexta-feira, 1, para realizar uma nova rodada de negociações de cessar-fogo para a guerra que já dura mais de um mês. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, afirmou, durante sua visita oficial à Índia, que houve progresso nas negociações sobre o status de neutralidade da Ucrânia, incluindo uma reaproximação de posições sobre a situação nas regiões de Donbass. “Esses acordos devem ser concluídos. Há algum progresso admitindo a impossibilidade da Ucrânia fazer parte de qualquer bloco”, disse o chefe da diplomacia russa, acrescentando que eles encontraram “um entendimento” sobre a situação na disputada região de Donbass. Segundo as agências de notícias, as declarações foram feitas antes do suposto ataque ucraniano em solo russo.

Pela manhã, um depósito de combustível na cidade de Belgorod, na Rússia, foi bombardeado. Os russos acusam os ucranianos pelo ataque. Durante entrevista coletiva de imprensa diária, o porta-voz do kremlin, Dmitri Peskov, informou que o ocorrido poderia interferir nas negociações entre os dois países. “Está claro que não se pode considerar isto como algo que vai criar as condições apropriadas para a continuidade das negociações”, afirmou Peskov. A Ucrânia não confirmou e nem declinou que foi a responsável pelo bombardeio, que se confirmado, será o primeiro do tipo por parte da aviação ucraniana.