Projeto foi criticada pelo escritório do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que alega que as exigências não são realistas

EFE/EPA/MOHAMMED SABER A fumaça sobe à distância após os ataques aéreos israelenses em Gaza



O grupo terrorista Hamas diz ter proposto uma trégua na guerra contra Israel. As informações são da agência Reuters, que especifica que para que a pausa nas ofensivas seja concretizada, os israelenses precisam parar com os ataques. No projeto, se fala em entrada de ajuda humanitária – várias pessoas, principalmente crianças, estão morrendo de desnutrição e desidratação – e a libertação de reféns. A proposta foi criticada pelo escritório do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que alega que as exigências não são realistas. Para os israelenses, um cessar-fogo ainda está distante de acontecer.

A comunidade internacional segue se esforçando para conseguir uma trégua entre Israel e Hamas e garantir a entrada de ajuda humanitária à Faixa de Gaza, devastada pela guerra entre Israel e Hamas e em risco de fome, segundo a ONU. Os combates continuaram no território palestino, após o fracasso da mediação de Estados Unidos, Catar e Egito para alcançar uma trégua durante o mês de jejum muçulmano do ramadã, que começou na segunda-feira. Das 250 pessoas sequestradas, 130 ainda estariam sob poder do Hamas em Gaza, das quais 32 teriam morrido. O número de mortos no enclave palestino já passa dos 30 mil.