Hamas liberta refém e devolve quatro corpos de indivíduos israelense-americano

Ação ocorre em meio a intensas negociações para um cessar-fogo em Gaza; Israel, por sua vez, acusou o grupo terrorista de manipulação, enquanto a Casa Branca criticou a estratégia do grupo, que estaria tentando ganhar tempo nas tratativas

AFP Fotografia tirada em 21 de janeiro de 2025 mostra um cartaz com um retrato do refém israelense-americano Edan Alexander mantido na Faixa de Gaza



O grupo Hamas anunciou a libertação de um refém com dupla nacionalidade, israelense-americano, além da devolução de quatro corpos de indivíduos que também possuem essa nacionalidade. Essa ação ocorre em meio a intensas negociações para um cessar-fogo em Gaza. Israel, por sua vez, acusou o Hamas de manipulação, enquanto a Casa Branca criticou a estratégia do grupo, que estaria tentando ganhar tempo nas tratativas. De acordo com o Hamas, a aceitação de uma proposta dos mediadores permitiu a retomada das negociações. O grupo concordou em liberar o soldado Edan Alexander e devolver os corpos mencionados. Um representante do Hamas confirmou que os corpos pertencem a reféns com dupla nacionalidade, o que intensifica a complexidade da situação. As conversas, mediadas pelos Estados Unidos, estão ocorrendo em Doha e visam um acordo de troca de prisioneiros.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

As discussões começaram em 19 de janeiro, após um longo período de 15 meses de conflito. Israel, através do gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, afirmou que o Hamas não fez concessões significativas durante as negociações. A Casa Branca, por sua vez, emitiu um aviso de que os Estados Unidos “responderão” caso o Hamas não cumpra os prazos acordados. O Fórum de Familiares dos Reféns, que representa os interesses das famílias afetadas, optou por não se manifestar sobre o anúncio feito pelo Hamas. A situação continua a ser monitorada de perto, com a comunidade internacional atenta ao desenrolar das negociações e suas possíveis consequências para a paz na região.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA