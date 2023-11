Hamas entrega 20 reféns à Cruz Vermelha após sete horas de atraso

Em troca, 39 prisioneiros palestinos, incluindo mulheres e adolescentes, devem ser liberados em Israel

GIL COHEN-MAGEN / AFP Reféns foram liberados pelo Hamas após negociações com Israel



O grupo terrorista palestino Hamas afirmou neste sábado, 25, que 13 reféns israelenses e 7 estrangeiros foram liberados ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV). O acordo com Israel previa soltura antes do prazo de meia-noite. Os reféns agora seguem “a caminho do ponto de passagem de Rafah” em direção ao Egito, segundo informações do Exército israelense. Conforme estabelecido na negociação, 39 prisioneiros palestinos, incluindo mulheres e adolescentes menores de 19 anos, que foram detidos no território israelense, devem ser libertados. A decisão veio após atraso e incerteza dada pelo Hamas, que chegou a acusar Israel de “quebra de acordo” neste final de semana. Autoridades do Egito e Catar negociaram e mantiveram contato com ambos os lados da Guerra no Oriente Médio. “Os obstáculos à libertação de prisioneiros foram superados através de contatos entre o Catar e o Egito com ambos os lados”, postou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros catari, Majed al-Ansari.

Autoridades israelenses classificaram o avanço das negociações como “significativas”. Na última sexta-feira, 24, o grupo armado palestino liberou 24 pessoas do território na Faixa de Gaza. Todos eles haviam sido sequestrados no dia 7 de outubro, incluindo 13 israelenses, dez tailandeses e um filipino. Em Tel Aviv, por sequência, 39 pessoas foram liberadas. Este acordo tomou força no início da semana, após as duas partes combinarem trégua de quatro dias na guerra.

*Com informações da AFP.