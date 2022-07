‘Hasta la vista, baby’, diz Boris Johnson ao Parlamento britânico durante sua despedida

Ex-premiê participou da última sessão de perguntas como primeiro-ministro e defendeu sua carreira: ‘Missão amplamente cumprida’

Andy Bailey / UK PARLIAMENT / AFP Boris Johnson falando durante suas perguntas finais do primeiro-ministro (PMQs) na Câmara dos Comuns em Londres



Boris Johnson se despediu nesta quarta-feira, 20, do Parlamento do Reino Unido. O premiê, que renunciou ao cargo no dia 7 de julho após aumento dos escândalos que abalaram seu governo, participou da última sessão de perguntas como primeiro-ministro, na qual defendeu sua carreira e lançou um “hasta la vista, baby!” – famosa frase pronunciada por Arnold Schwarzenegger no filme “Exterminador do Futuro 2” – entre os aplausos dos conservadores e as vaias da oposição. “Missão amplamente cumprida”, assegurou o primeiro-ministro, 58 anos, fazendo um balanço dos seus três anos de mandato. “Estes últimos anos foram o maior privilégio da minha vida”, acrescentou Johnson.

Ele afirmou que passará as próximas semanas “fazendo o que acredita que os cidadãos esperam que ele faça: avançar nas questões para as quais fomos eleitos em 2019”. O sucessor de Johnson será anunciado em 5 de setembro. O ex-ministro das Finanças Rishi Sunak; a ministra das Relações Exteriores, Liz Truss, são os finalistas da disputa e vão disputar ao cargo. Sunak obteve 137 votos dos parlamentares conservadores, e pode se tornar o primeiro premiê de origem asiática. Truss, recebeu 113 votos, e pode se tornar a terceira primeira-ministra do país.