‘Haverá forte retaliação se Finlândia e Suécia entrarem na Otan’, diz Ministério das Relações Exteriores da Rússia

Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, ameaça Suécia e Finlândia



A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, ameaçou nesta sexta-feira, 25, a Finlândia e a Suécia após ambos os países manifestarem interesse em entrar na Organização do Atlântico Norte (Otan). “Finlândia e Suécia não devem basear sua segurança em danos à segurança de outros países. Sua adesão à Otan pode ter consequências prejudiciais e podem enfrentar consequências militares e políticas”, disse Zakharova. O anúncio foi feito após Jens Stoltenberg, secretário-geral da Otan, convidou esses dois países para participarem de uma cúpula virtual sobre a situação dentro e ao redor da Ucrânia.

O conflito entre a Rússia e a Otan é antigo e já dura anos, sendo essa a principal razão para que tenha invadido a Ucrânia na quinta-feira, 24. O Governo russo diz que a expansão da Organização do Atlântico Norte coloca em risco a existência da Rússia e que invadir países para impedir que entrem na Otan, é uma forma de se protegerem dos países ocidentais. Desde quinta, as tropas russas estão atacando por terra, mar e ar, as cidades ucranianas e já tomaram Chrenobyl. Pela manhã, eles montaram um cerco no arredores de Kiev, capital da Ucrânia. Apear da invasão, Putin diz está aberto para conversas com o presidente ucraniano para chegarem a um acordo.