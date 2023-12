Helicóptero militar desaparece na região de Essequibo em meio à tensão entre Guiana e Venezuela

Segundo fontes do governo e do alto escalão militar, não há suspeitas de que o desaparecimento da aeronave esteja relacionado a um ataque

Martín SILVA / AFP Essequibo, região onde aeronave militar de Guiana desapareceu, é reivindicada pela Venezuela



Um helicóptero da Força de Defesa da Guiana, com sete soldados a bordo, está desapareceu nesta quarta-feira, 6, na região de Essequibo, que é reivindicada pela Venezuela. Segundo fontes do governo e do alto escalão militar, não há suspeitas de que o desaparecimento da aeronave Bell 412 esteja relacionado a um ataque. A aeronave, que foi adquirida recentemente, era pilotado por um veterano militar e estava viajando de Ekereku para Olive Creek, em Essequibo. As más condições climáticas dificultam as buscas pela aeronave, que contam com uma equipe de busca e resgate enviada para a região. O general Omar Khan, em entrevista à Associated Press, informou que as Forças de Defesa da Guiana perderam contato com o helicóptero Bell 412 EPI após decolar de Olive Creek, onde fez uma parada para reabastecimento. Questionado sobre a possibilidade de a aeronave ter sido derrubada, Khan afirmou que não há indícios disso. Ele ressaltou que não há informações sobre voos de aviões venezuelanos na área e que a prioridade é salvar as vidas dos oficiais e tropas.

Nos últimos dias, tropas venezuelanas têm se acumulado na fronteira com a Guiana, levantando especulações sobre uma possível invasão. O presidente da Guiana, Irfaan Ali, afirmou que a Força de Defesa está em alerta máximo e em contato com aliados militares de outros países, incluindo os Estados Unidos, para lidar com a crise com a Venezuela. O desaparecimento do helicóptero ocorre em um momento de crescente tensão entre Guiana e Venezuela pela região de Essequibo, que é rica em minerais e próxima a grandes reservas de petróleo. A Venezuela reivindica a região como parte de seu território desde a época colonial espanhola, enquanto a Guiana sustenta que a fronteira definida por árbitros internacionais em 1899 está correta.

