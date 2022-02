Heni Ozi Cukier alerta para risco de tropas americanas na Ucrânia: ‘Terceira Guerra Mundial’

Em entrevista ao Pânico, deputado estadual falou sobre a ascensão da China e o conflito no Leste Europeu

Reprodução/Pânico Heni Ozi Cukier, deputado estadual de São Paulo, foi o convidado do programa Pãnico desta quinta-feira, 17



Nesta quinta-feira, 17, o programa Pânico recebeu o deputado estadual Heni Ozi Cukier (Novo-SP). Ex-integrante do Conselho de Segurança da ONU, o parlamentar analisou o conflito entre Ucrânia e Rússia e uma possível interferência de tropas americanas em apoio ao país opositor a Vladimir Putin. “Se o Biden mandar soldados para a Ucrânia, estamos falando de Terceira Guerra Mundial. Aí são soldados americanos atirando em soldados russos, as duas maiores potências nucleares do mundo. Um tiro errado e uma história mal contada, você vai mobilizar os dois lados”, disse. Segundo Cukier, a postura de Joe Biden é internacionalmente vista como fraca. “Os Estado Unidos estão divididos, não têm o mesmo papel de liderança no mundo. O Biden é visto como um líder fraco, ele está ruim, mas nessa situação em específico é muito complicado. Nenhum líder americano ousaria falar ‘vou mandar soldados para defender a Ucrânia’, é a Terceira Guerra Mundial.”

Para o cientista político, o conflito com a Ucrânia é uma oportunidade para que Putin crie uma marca em seu legado como líder russo. “O que vale é a lei do mais forte, você vê uma janela de oportunidades e pensa que vai resolver. Nos Estados Unidos, o Biden se mostra fraco e não está disposto a encarar uma Terceira Guerra Mundial. Putin quer deixar um legado histórico”, disse Heni. “O Putin repete várias vezes que a maior tragédia do século 20 é o fim da União Soviética. O sonho do Putin é recriar a URSS dentro de uma outra lógica. Para ele é uma grande oportunidade.”

Heni também analisou a busca da China por uma liderança hegemônica. “Você não tem uma transição de liderança pacífica, a China está em segundo e ela quer sentar no trono, ela quer comandar o mundo. Essa troca nunca é pacífica, sempre é conflituosa, e por isso a preocupação. A gente vai ver um grande conflito entre Estados Unidos e China?”, questionou. Para o parlamentar, o alinhamento entre Rússia e China pode significar um pesadelo para os democratas. “O Putin foi visitar Xi Jinping. o pior pesadelo seria essa união desses dois projetos de países totalitários fortes e grandes. A junção desses dois, que representam esse modelo político totalitário é um pesadelo para quem acredita em liberdade. Quem acredita na democracia tem que estar preocupado com a ascensão desses países.”

