Hezbollah ataca posições de Israel na fronteira com o Líbano

Grupo libanês disse que as ações são parte da resposta às várias operações realizadas pelas Forças de Defesa de Israel (FDI) contra vilarejos no sul do país

Rabih DAHER / AFP Fumaça sobe sobre edifícios nos arredores da vila de Khiam, no sul do Líbano, após um suposto bombardeio israelense



O grupo xiita libanês Hezbollah anunciou nesta quarta-feira (3) que lançou cinco ataques contra posições de Israel na fronteira com o Líbano, em mais um dia de fogo cruzado desde que as hostilidades começaram há seis meses. Em uma série de comunicados, o Hezbollah afirmou ter atacado hoje a localidade de Al Rahib e um grupo de soldados israelenses, e depois uma posição perto do quartel de Pranit. As operações do grupo libanês se estenderam a outras posições próximas à fronteira com Israel, como as localidades de Khallet Wardah, Ruwaisat Al Alam – nas colinas libanesas ocupadas de Kfar Shuba – e em Al Marj, onde teriam causado “feridos”.

Em um dos comunicados, o Hezbollah anunciou a morte de um de seus combatentes, Hassan Ibrahim Alloul ‘Hassan’, originário do sul do Líbano. De acordo com o grupo, suas ações são parte da resposta às várias operações realizadas pelas Forças de Defesa de Israel (FDI) contra vilarejos no sul do Líbano desde o início das hostilidades em 8 de outubro do ano passado, um dia após o início da guerra na Faixa de Gaza. Esses são os piores confrontos desde o conflito de 2006 entre o Estado israelense e o Hezbollah, os quais aumentaram as tensões na região, que teme que o conflito possa se espalhar por várias frentes.