Hezbollah reivindica ataques contra posições militares no norte de Israel

Grupo xiita libanês proferiu quatro ataques contra militares israelenses na fronteira com o Líbano

EFE/EPA/MOHAMMED SABER Hezbollah reivindicou autoria de ataques contra Israel



O Hezbollah reivindicou neste sábado, 23, a autoria de quatro ataques contra militares em Israel, na fronteira com o Líbano. O grupo xiita libanês divulgou uma série de comunicados, nos quais afirma ter atacado “com armas apropriadas” soldados israelenses nas proximidades das cidades de Blida e Jal al Alam. Além disso, a equipe da Defesa Civil da Associação de Exploradores da Mensagem Islâmica que estava no sudeste da cidade de Mays al Jabal sobreviveu aos projéteis de artilharia atirados pelo grupo.

As Forças de Defesa de Israel (FDI) afirmaram em comunicado que retribuíram o ataque também munidos de artilharia, incluindo uma “infraestrutura e um complexo militar”. A fronteira entre os dois países está passando por um grande pico de tensão desde que Israel entrou em guerra com Hezbollah em 2006. O primeiro-ministro libânes, Najib Mikati, disse que a solução para acabar com o fogo cruzado é obedecer às resoluções internacionais da Organização das Nações Unidas (ONU), que pede pela retirada do exército israelense das fazendas de Cheba e das colinas de Kfar Chouba, que são territórios controlados por Israel e, atualmente, reivindicados pelo Líbano.

*Com informações da EFE