Hillary Clinton orienta Kamala Harris para debates contra Trump e elogia candidata

Ex-presidenciável sugeriu que atual candidata deve se sentir à vontade tanto para atacar quanto para se defender, especialmente considerando que Trump evita responder a perguntas diretas

EFE/GARY HE Clinton elogiou a abordagem de Harris em relação a Trump, afirmando que sua estratégia está se mostrando eficaz



Hillary Clinton, ex-candidata à presidência pelo Partido Democrata, compartilhou suas reflexões sobre os debates que teve com Donald Trump durante a eleição de 2016. Segundo ela, sua preparação a levou a vencer os três confrontos, apesar de Trump ter tentado desmerecer seu esforço no primeiro debate. Clinton ressaltou que a preparação é fundamental para quem aspira à presidência, evitando que o adversário se torne o foco principal. A ex-secretária de Estado também ofereceu orientações à atual vice-presidente, Kamala Harris. Clinton sugeriu que Harris deve se sentir à vontade tanto para atacar quanto para se defender, especialmente considerando que Trump frequentemente evita responder a perguntas diretas. Para Clinton, Harris possui “muita munição” para questionar o ex-presidente sobre seu desempenho no cargo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Clinton elogiou a abordagem de Harris em relação a Trump, afirmando que sua estratégia está se mostrando eficaz. Ela acredita que a campanha da vice-presidente é convincente e que Trump não tem argumentos positivos a apresentar. Philippe Reines, ex-assessor de Clinton, está colaborando com Harris, atuando como Trump em ensaios de debate, o que pode ser uma vantagem significativa. Além disso, Clinton aconselhou Harris a não se tornar um alvo fácil, mas sim a atacar Trump de forma incisiva. Essa tática, segundo ela, pode revelar as fraquezas do ex-presidente e gerar incertezas sobre sua capacidade de liderança. Para Clinton, os debates representam uma chance valiosa de evidenciar a ineficácia de Trump e conquistar o apoio de eleitores indecisos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Bamonte