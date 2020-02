Homem abre fogo dentro de ônibus e mata uma pessoa nos EUA

Reprodução/Twitter O homem acusado de ter dado os tiros dentro do veículo não teve a identidade revelada e está detido



Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas na madrugada desta segunda-feira (3) dentro de um ônibus que fazia a rota de Los Angeles a São Francisco depois que um passageiro abriu fogo dentro do veículo.

A informação foi confirmada pelo polícia de rodovias do estado da Califórnia. O incidente aconteceu por volta de 1h30 local (6h30 de Brasília), na área de Grapevine, a cerca de 130 quilômetros ao norte de Los Angeles.

Uma pessoa que foi atingida pelos disparos morreu no local, segundo explicou o porta-voz da corporação Steve Loftus. No veículo estavam cerca de 40 pessoas.

O homem acusado de ter dado os tiros dentro do veículo não teve a identidade revelada e está detido. Os policiais ainda investigam a motivação do ataque.

Em novembro do ano passado três tiroteios em massa na Califórnia provocaram mobilização nos Estados Unidos, com cobranças para que o governo aprovasse leis que evitem a violência com armas no país.

O presidente Donald Trump afirmou em agosto que estava trabalhando com o Congresso para endurecer os controles de antecedentes dos compradores de armas, mas admitiu que precisaria levar em conta a Associação Nacional de Rifles (NRA).

*Com informações da EFE