Homem arranca parte do nariz de namorada com mordida após término

Reprodução Allysson Danylko foi vítima de violência doméstica em Toronto, no Canadá



Uma mulher de 24 anos teve um pedaço do nariz arrancado pelo então namorado na noite de Ano Novo em Toronto, Canadá.

A briga começou quando o casal retornou de uma festa. Antes, a jovem tentou terminar o relacionamento, pois se preparava para um programa de voluntariado na Costa Rica o início de janeiro. Nick Grewal, de 30 anos, encurralou a modelo Allyson Danylko no banheiro de sua casa e a mordeu violentamente. Após a denúncia de vizinhos, a polícia foi até a residência e prendeu Nick. Allyson foi encaminhada para um hospital, onde permaneceu internada.

A polícia tentou encontrar a parte do nariz da vítima com cães farejadores, sem sucesso. Segundo uma postagem de Allyson em seu Instagram, Nick a cuspiu no vaso sanitário logo após a agressão. “Eu estava além do choque quando vi minha imagem no espelho, duas horas após o incidente. Não acreditava que era verdade.”

Em suas redes sociais, ela conta que os abusos do então namoraram começaram há alguns meses. Para custear as cirurgias plásticas que precisa para refazer o nariz, ela lançou uma campanha de financiamento coletivo.