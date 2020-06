Homem condenado a 30 anos de prisão no Brasil é preso em Portugal

Reprodução/Twitter O acusado de assassinato não teve sua identidade revelada



Um homem condenado a 30 anos de prisão por homicídio e roubo no Brasil, em 2004, foi detido pela Polícia Judiciária de Portugal (PJ), em Algarve, no sul do país, após ter fugido das autoridades brasileiras.

Fontes da PJ confirmaram nesta terça-feira à imprensa portuguesa que o homem de 38 anos está em Portugal desde 2018 e que sua prisão foi em resposta a um mandado internacional emitido recentemente pelo Brasil.

O preso, que não teve a identidade revelada, é acusado de assassinato por disparo com arma de fogo durante um assalto há 16 anos, uma sentença que ele cumpria no Brasil até conseguir fugir.

Os agentes localizaram o suspeito na localidade de Monte Gordo e ele já está em prisão preventiva enquanto aguarda o processo de extradição.

