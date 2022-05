Homem e crocodilo disputam peixe em Parque Nacional da Austrália; veja vídeo

Pescador quase ficou sem a pesca, mas levou a melhor no confronto com o réptil; ninguém se machucou

Reprodução/Instagram/@nuffblokescotty Homem luta com crocodilo de, aproximadamente, quatro metros para salvar sua pesca



Na Austrália, um homem que pescava no Parque Nacional Kakadu, disputou um peixe com um crocodilo de, aparentemente, quatro metros. Scott Roscarel e sua família tinham ido passar o dia na beira do riacho para pescar e, depois que conseguiu pegar um peixe grande, um crocodilo foi atrás e tentou roubar. “Eu tinha tanta adrenalina que não estava pensando direito naquela hora. Mas, percebi o quão perto o crocodilo estava e recuei. Eu quebrei minha vara no processo e peguei o peixe a tempo”, afirmou ao jornal australiano NT News. A disputa aconteceu na água, mas em determinado momento o réptil tentou avançar em terra firme, mas desistiu da isca e retornou para o lado, fazendo com que o australiano levasse a melhor. Ninguém se machucou. Roscarel compartilhou em sua rede social o momento em que tudo aconteceu, com a legenda: “pegar um metro Barra já é difícil o suficiente sem ter que lutar com um crocodilo também”, e recebeu centenas de comentários. O caso aconteceu em 21 de abril, mas só repercutiu nesta semana.