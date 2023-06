Homem envolvido em ataque ao Capitólio é preso próximo da casa de Obama em van com explosivos

Taylor Taranto, de 37 anos, estava sendo monitorado após publicar ameaças contra figuras públicas nas redes sociais

EFE Homem estava próximo da casa do ex-presidente, em Washington



Um homem que participou do ataque ao Capitólio dos Estados Unidos foi detido nesta quinta-feira, 29, perto da residência do ex-presidente Barack Obama (2009-2017) em Washington. O homem, identificado pelas autoridades como Taylor Taranto, 37 anos, foi detectado e perseguido por um agente do Serviço Secreto nas proximidades da casa do ex-presidente, informou a imprensa local. Taranto tinha um mandado de prisão expedido pela polícia de Washington por seu envolvimento no ataque ao prédio do Congresso dos EUA em 6 de janeiro de 2021. Ele estava em uma van quando foi preso. Dentro do veículo, as autoridades encontraram várias armas e materiais para fabricação de explosivos. Não se sabe se o ex-presidente e sua esposa, Michelle Obama, estavam na residência. As autoridades estavam vigiando Taranto porque ele havia postado mensagens ameaçadoras em redes sociais como a Truth Social, plataforma do ex-presidente Donald Trump (2017-2021), contra uma figura pública, segundo a CBS.

Em 6 de janeiro de 2021, cerca de 10 mil pessoas se manifestaram em frente ao Capitólio e cerca de 800 pessoas invadiram o prédio do Congresso em uma tentativa de impedir a ratificação da vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais. Mais de mil pessoas foram acusadas pelo ataque ao Capitólio, das quais quase 600 se declararam culpadas. De acordo com a Procuradoria dos EUA para o Distrito de Colúmbia, 310 pessoas foram condenadas a penas de prisão que variam de alguns dias a 20 anos. A maior sentença proferida até agora foi para o fundador do grupo de extrema-direita Oath Keepers, Stewart Rhodes, que foi condenado a 18 anos de prisão por conspiração sediciosa em novembro de 2022.

*Com informações da EFE