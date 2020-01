Homem esfaqueia várias pessoas na França e é morto em seguida por policiais

EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON Homem esfaqueia várias pessoas na França



Um homem esfaqueou vários pessoas na cidade de Villejuif, ao sul de Paris, na França, nesta sexta-feira (3). Segundo informações da imprensa local, o criminoso foi morto a tiros pela polícia a tiros logo em seguida.

O ataque, de natureza ainda desconhecida, ocorreu pouco antes das 14h (horário local, 10h de Brasília), no parque Hauts de Bruyères, em Villejuif, anunciou a polícia local no Twitter, pedindo aos cidadãos que evitem a região devido à “intervenção em curso das forças da ordem”.

De acordo com o jornal “Le Parisien”, pelo menos três pessoas esfaqueadas aleatoriamente pelo criminoso foram feridas, uma das quais estaria em uma parada cardiorrespiratória, embora essa informação não foi oficialmente confirmada.

O suposto autor do ataque fugiu para a área vizinha de L’Hay-les-Roses, onde houve um tiroteio com policiais, que conseguiram neutralizá-lo. No entanto, segundo o “Le Parisien”, dois agentes ficaram feridos.

*Com informações da EFE