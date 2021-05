Homem fere três policiais antes de ser baleado e morto durante ataque na França

O suspeito de 39 anos era um conhecido da polícia que constava em uma lista de ‘radicais’ e supostamente sofria de uma séria doença psiquiátrica

Reprodução Twitter Gendarmerie 200 policiais e 2 helicópteros foram mobilizados para procurar o criminoso, que fugiu a pé após esfaquear uma agente



Um homem de 39 anos feriu três policiais durante um ataque realizado nesta sexta-feira, 28, na pequena cidade de La-Chapelle-sur-Erdre, no oeste da França. A imprensa local relata que logo pela manhã o suspeito entrou numa delegacia de polícia e esfaqueou uma agente, causando-lhe ferimentos fatais. Antes de fugir do local, ele pegou a arma da vítima. Após o incidente, 200 policiais e 2 helicópteros foram mobilizados para procurar o criminoso enquanto todas as estradas da região eram fechadas. O homem acabou sendo localizado três horas depois e atirou em dois agentes que tentavam prendê-lo. As balas atingiram o braço e a mão dos policiais, causando ferimentos que não foram considerados críticos. O suspeito também foi baleado e chegou a receber atendimento médico no local, mas acabou morrendo logo depois. Segundo a mídia francesa, o homem era conhecido da polícia e estava em uma lista de supostos radicais. A agência de notícias AFP acrescenta que ele sofria de “uma doença psiquiátrica muito séria”.