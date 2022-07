Homem invade casa em chamas nos EUA para salvar cinco crianças; veja

Nicholas Bostic estava passando pelo local quando viu o incêndio; ele teve fremimentos leves, mas passa bem, e os menores saíram ilesos

Reprodução/Twitter/@LafayetteINPD Tanto o homem como as crianças passam bem



Um homem, identificado como Nicholas Bostic, 25, entrou em uma casa em chamas em Indiana, Estados Unidos, para salvar cinco crianças que estavam dormindo, segundo a revista norte-americana People. A polícia classificou a atitude como ‘heroica’. Todos os resgatados, incluindo um bebê de um ano e um adolescente de 18, saíram ilesos, mas, Bostic teve ferimentos. Em relato às autoridades, o jovem contou que viu a casa em chamas por volta da meia-noite quando estava passando por ali, na mesma hora ele entrou no local pela porta dos fundos e acordou, aos berros, quatro crianças que dormiam no andar de cima. Já no lado externo da casa com os primeiros resgatados, foi informado que havia mais uma criança de seis anos no segundo andar da casa, ele voltou lá para resgatar a pequena.

Devido à quantidade de fumaça e o estrago do lugar, não foi tão fácil sair e ele precisou se atirar da janela para poderem sair. A criança ficou bem, mas Bostic cortou o braço na queda. Ainda não se sabe o que originou o incêndio. Em nota o Departamento de Lafayette parabenizou o jovem pela atitude. “Seu altruísmo durante este incidente é inspirador”, escrevei. “Ele impressionou muitos com sua coragem, tenacidade e calma inabaláveis diante de um perigo tão grande”, acrescentou. “O Departamento de Polícia Lafayette e o prefeito Tony Roswarski são eternamente gratos pela intervenção Nicholas e gostaria de reconhecê-lo publicamente”. A homenagem será realizada no dia 2 de agosto na Noite Nacional dos Aviadores.