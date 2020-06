Homem mata 3 pessoas a facadas e é morto pela polícia na Escócia

Reprodução/La Rioja Polícia escocesa chegou a impedir a circulação de pessoas em ruas do entorno



Um homem matou três pessoas a facadas nesta sexta-feira (26) em um hotel no centro de Glasgow, na Escócia, e depois foi atingido a tiros pela polícia local, segundo informações divulgadas pela própria corporação.

De acordo com os agentes, “como se tratava de um autor único no atentado, ao ter sido abatido, a ameaça foi neutralizada”. Além disso, um policial foi ferido com arma branca e encaminhado a um hospital.

Durante a ocorrência, a polícia escocesa chegou a impedir a circulação de pessoas em ruas do entorno do hotel, localizado em uma movimentada região do centro de Glasgow.

“Gostaríamos de garantir à população de que se trata de um incidente contido e que a população, em geral, não está em risco. Agentes da polícia acompanharam o caso, e podemos confirmar que o suspeito foi abatido por um oficial armado”, disse um comunicado divulgado pela polícia.

Segundo a emissora britânica de televisão “BBC”, o hotel está fechado ao público, por causa das restrições impostas para conter a pandemia da Covid-19, mas estava sendo utilizado como alojamento temporário.

*Com EFE