Homem mata quatro familiares a facadas e deixa um em estado crítico em Nova York 

Criminoso foi morto pela polícia; ataque aconteceu em um bairro afastado do centro, em Far Rockaway

Andri Tambunan / AFP - 01/03/2022 Polícia matou homem que assassinou familiares



Um homem matou quatro pessoas da mesma família a facadas nesto domingo, 3, em Nova York, Estados Unidos, deixou uma em estado crítico e feriu dois policiais antes de ser morto a tiros no local. O ataque aconteceu na noite de sábado para domingo em um bairro afastado do centro, em Far Rockaway, onde a polícia foi chamada às 5h (7h em Brasília) de domingo por uma das vítimas, “uma jovem que dizia que um primo iria matar membros de sua família”, descreveu o agente Jeffrey Maddrey. Ao chegar à residência os policiais encontraram uma menina de 11 anos fora da casa, deitada no chão, que chegou a ser levada a um hospital onde sua morte foi confirmada, segundo relatos da imprensa local. Dois policiais encontraram um homem e o interrogaram ao chegar perto da residência. O homem de 38 anos logo os atacou e provocou ferimentos com uma faca, antes de ser atingido pelo tiro de um deles e morrer. No interior, em dois quartos, outras três pessoas foram encontradas mortas, “uma criança de 12 anos, uma mulher de 44 anos e um homem de cerca de 30 anos”, disse o chefe dos inspetores da polícia de Nova York, Joseph Kenny. Outra vítima, de 61 anos, gravemente ferida, foi hospitalizada. Os policiais feridos também foram hospitalizados, mas não correm risco de vida, segundo a polícia. O suspeito, residente no distrito do Bronx, era conhecido pela polícia por um caso anterior de violência doméstica.

*Com informações da AFP e EFE